Über 220 Firmen gingen beim elften Homburger Firmenlauf an den Start. Auch Läufer in Mario-Kart-Kostümen wurden ausgezeichnet.

Beim elften Homburger Saar-Mobil Firmenlauf am Donnerstagabend nahmen 3809 Läuferinnen und Läufer von über 220 Unternehmen teil. Sie vertraten ihre Firmen auf der fünf Kilometer langen Strecke durch Homburg, die am Christian-Weber-Platz ihren Anfang nahm. 642 Personen liefen vom Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) mit, das damit die meisten Teilnehmer stellte. 455 Bosch-Mitarbeiter hievten die Firma auf den zweiten Platz, was die Teilnehmer angeht. Von der Firma Schaeffler liefen 90 Leute mit.

Das Team vom SC Homburg um Anne und Anja Kästner und Aviya Gronwald gewann mit einer Gesamtzeit von einer Stunde, elf Minuten und 50 Sekunden die Frauenwertung. Das schnellste Männer-Team kam vom Unternehmen Michelin und war in einer Teamgesamtzeit von 59 Minuten und 55 Sekunden am Ziel. Für Michelin waren Marc Jaming, Fabrice Köppel und Pascal Hahn an den Start gegangen. Den Titel in der Mixed-Wertung sicherte sich das Team vom Laufverein St. Ingbert (Nextgendingmad) um Maximilian Gebhard, Luca Hock und Joelle Schuler in der Teamgesamtzeit 54 Minuten und 19 Sekunden.

Forster: „Begeisterung und gemeinsames Miteinander“

Auch Bürgermeister Michael Forster (CDU) war am Start. Die „positive Stimmung und Vorfreude auf diesen Firmenlauf-Abend“ seien in der ganzen Stadt zu spüren gewesen, schwärmte Forster kurz vor dem Startschuss. „Diese Begeisterung und das gemeinsame Miteinander zeichnen unsere Region aus, und darauf können wir stolz sein.“

Nachdem der Firmenlauf in den letzten drei Jahren coronabedingt mit Einschränkungen über die Bühne gehen musste, war dieses Jahr alles wieder ganz normal. Die Resonanz der Unternehmen sei „herausragend und zeigt einmal mehr, wie wichtig Teamgeist, gemeinsame Ziele und regionales Engagement für die Unternehmen sind“, ergänzt Forster. Sowohl vor dem Startschuss als auch während des Laufs spielten verschiedene Bands und ein DJ.

Auch Zwerge, Superhelden und Mario-Kart-Team ausgezeichnet

Nicht nur die schnellsten Läufer, auch die kreativsten Kostüme bekamen einen Pokal. Das Universitätsklinikum des Saarlandes erschien als Mario Kart-Team auf der Strecke und räumte den ersten Platz ab. Das Team von der LWS Steuerberatungsgesellschaft machte mit ihren Superhelden-Kostümen den zweiten Platz, während die Lebenshilfe Saarpfalz als Zwerge auf dem dritten Platz des Siegertreppchens landeten.

Wie auch in den Jahren zuvor wurde wieder pro Teilnehmer ein Euro für karitative und regionale Zwecke gesammelt. Alle Ergebnisse kann man online abrufen unter firmenlauf-homburg.de oder auf Instagram und Facebook mit dem Stichwort firmenlauf.homburg.