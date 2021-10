Glücklicherweise hatten beide Männer einen Helm auf dem Kopf, sodass sie sich nicht schwerer verletzten, vermutet die Polizei. Denn nach einem Zusammenstoß am Montagvormittag in Altrip fielen sie von ihren Fahrrädern. Ein 58-Jähriger fuhr auf der Paul-Ehrlich-Straße Richtung Rheingönheimer Straße. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Pedelec-Fahrers. An den Rädern entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro. Ebenfalls Blech- und Sachschaden, aber nur leichte körperlichen Blessuren sind das Resultat eines Unfalls vom Montagabend in Schifferstadt. Ein 69-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec laut Polizei auf dem Gehweg in der Waldseer Straße, was er jedoch nicht darf. Ein 34-jähriger Autofahrer war zeitgleich Im Lettenhorst unterwegs. Dort, wo sich beide Straßen treffen, trafen sich auch Auto und Pedelec. Der 69-Jährige fiel zu Boden, geschätzter Schaden: 1750 Euro.