Ein Unbekannter hat in Dudenhofen in der Neustadter Straße drei Eisenpoller beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Verkehrsteilnehmer die Poller mit der rechten Fahrzeugseite berührt. Vorausgegangen sein dürfte ein leichtes Überfahren einer Verkehrsinsel, das wiederum zu einem ruckartigen Gegenlenken geführt haben dürfte. Die Tatzeit vermuten die Beamten zwischen 22 und 0 Uhr am Dienstag. Im Bereich der Poller aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Fiat 500 handeln könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib eines beschädigten weißen Fiat 500 geben können, bei dem Teile des vorderen Stoßfängers, der rechten Radinnenverkleidung und der rechten vorderen Beleuchtung fehlen, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Auch der Täter dürfe sein schlechtes Gewissen erleichtern, indem er sich stellt, so die Polizei.