Es ist eine christliche Tradition, dass an Karfreitag – dem Todestag Jesu’ – Fisch gegessen wird. Im Speyerer Umland bieten Vereine an diesem Tag Fisch an – zum Vor-Ort-Essen oder Mitnehmen. Eine Übersicht, was es wann wo gibt.

Der Angelsport- und Fischzuchtverein Otterstadt verkauft am Karfreitag, 29. März, von 11 bis 14.30 Uhr gebackenen Fisch am Vereinsheim, Am Zimmerplatz 2. Der Verein hatte Vorbestellungen per E-Mail an die Adresse asvotterstadt@aol.com angenommen, verkauft Fisch aber auch spontan mit – je nach Zustrom – ein wenig Wartezeit. Es gibt Zanderfilet, Kap-Seehechtfilet sowie Kartoffelsalat ohne Speck.

In Römerberg gibt es am Karfreitag beim Angelsportverein Berghausen in der Großen Hohl 1 Fisch. Dieser wird ab 11 Uhr verkauft und kann sowohl vor Ort verzehrt als auch mit nach Hause genommen werden. Im Angebot sind frisch gebackener Zander, Zanderfilet, Kap-Seehechtfilet mit Kartoffelsalat und/oder Brötchen sowie Calamares und Fischbrötchen.

In Heiligenstein verkauft der Angelsportverein am selben Tag ebenfalls Fisch, an seiner Fischerhütte. Los geht’s um 11 Uhr. Es gibt unter anderem Zander- und Merlanfilet. Gäste können unter der Pergola sitzen und den Fisch essen.

In der Pfanne gebackene ganze Zander, panierte Rotbarschfilets, Fischbrötchen, Kartoffelsalat sowie Kaffee und Kuchen gibt es beim Angelsportverein Lingenfeld am Karfreitag, 29. März, von 11 bis 15 Uhr am Anglerheim. Auch der örtliche Kleintierzuchtverein bietet an diesem Tag ein Fisch-Essen an – von 11.30 bis 17 Uhr in seinem Vereinsheim. Es gibt Zanderfilets und Forellen sowie Kaffee, Tee und Kuchen.

In Schwegenheim gibt es an Karfreitag traditionell beim SPD-Ortsverein Fisch. Der Verkauf beginnt um 11.30 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum, bei gutem Wetter im Außenbereich. Es gibt Zanderfilets, Kartoffelsalat sowie Kaffee und Kuchen.

Frisch gebackene Zanderfilets mit Kartoffelsalat und Remoulade zum Mitnehmen gibt es am Karfreitag, 29. März, von 11 bis 15 Uhr auch beim Angelsportverein in Westheim in der Industriestraße 5.

In Neuhofen bietet der Angelsportverein am Karfreitag ab 11 Uhr am Vereinsheim frisch zubereitete Fische zum Verkauf an. Es gibt Zanderfilet, Seelachsfilet, geräucherte Forellen sowie Pommes frites.