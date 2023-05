Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerhard Schaa wird es etwas weh ums Herz, wenn er an seinen MGV Frohsinn Rödersheim denkt. Nur noch einer von vier Chören probt derzeit – coronabedingt via Zoom. Die Geselligkeit fehlt. Einnahmen brechen weg. Doch der Verein will die Krise halbwegs gut umschiffen und hat sich deshalb ein paar besondere Aktionen überlegt.

„Weihnachten, Weihnachten bin ich zu Haus’ – wenn auch nur im Traum.“ Als Roy Black diese Zeilen 1968 eingesungen hat, war von Corona noch keine Spur. Doch in Zeiten der Isolation