Der Polizei in Schifferstadt ist am Donnerstagabend von Zeugen gemeldet worden, dass ein junger Mann mit einem weißen BMW im Bereich des Ludwigsplatzes in Altrip „Donuts“ fahre, sprich: mit hoher Geschwindigkeit und durchdrehenden Reifen um sich selbst kreise. Danach sei er mit dem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Ludwigsplatz gefahren. Ein 54-Jähriger musste rasch zur Seite ausweichen. Aufgrund der Zeugenangaben konnten der besagte Pkw und ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Ludwigshafen ermittelt werden. Ermittlungen bezüglich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.