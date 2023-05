Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So spannend wie die erste Runde der Bürgermeisterwahl dürfte auch die zweite am 10. Oktober werden.

Der Wahlsieg gleich in der ersten Runde war für den Bobenheim-Roxheimer Bürgermeister, der das auch bleiben will, am Sonntagabend greifbar nah, und dann haben zwölf Stimmen gefehlt. Das ärgert