Fast drei Monate lang war die Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in der Speyerer Straße 34 in Limburgerhof wegen Umbaus geschlossen. Jetzt sind die Geschäftsräume wieder offen. Für das Kreditinstitut ist die Investition ein Bekenntnis zum Standort Limburgerhof.

„Wir sind stolz und froh, Ihnen die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen“, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner einer Pressemitteilung der VR Bank zufolge in Richtung der Mitarbeiter und Gäste bei der Wiedereröffnung. Der Umbau und die Investition in Limburgerhof seien „ein klares und deutliches Bekenntnis, als Genossenschaft vor Ort zu wirken“.

Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wurde gewahrt, doch innen sind die Bankräume kaum wiederzuerkennen, schreibt die VR Bank weiter. Die neuen Räumlichkeiten wurden sehr hell und modern gestaltet, ein weiteres Beratungszimmer kam hinzu. Neben der Erneuerung der EDV und der Elektrotechnik wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt.

Die Beratungszimmer wurden so konzipiert, dass auch Kinder bei Gesprächen dabei sein können. Für sie stehen Spielsachen bereit, während sich die Eltern mit Versicherungen, Bausparverträgen oder Krediten beschäftigen. „Wir freuen uns sehr, in diesem wunderbaren Ambiente unsere Kundinnen und Kunden wieder begrüßen zu dürfen“, wird Filialleiter Maurizio Meisel in der Pressemitteilung zitiert.

Die VR Bank Rhein-Neckar ist nach eigenen Angaben eine der größten genossenschaftlich organisierten Bank in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie zählt gut 83.200 Mitglieder und unterhält in ihrem Geschäftsgebiet im Großraum Ludwigshafen/Mannheim über 30 Filialen. Mit 5,38 Milliarden Euro Bilanzsumme, einem Kreditvolumen von 3,1 Milliarden Euro und Einlagen von 4,3 Milliarden Euro gehört die VR Bank Rhein-Neckar eG zu den größten unter den 734 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Derzeit beschäftigt sie 582 Angestellte, darunter 44 Auszubildende.

Servicezeiten

Montag: 9-12.30 und 14-16 Uhr; Dienstag: 9-12.30 und 14-16 Uhr; Mittwoch: 9-12.30 Uhr; Donnerstag: 9-12.30 und 14-18 Uhr; Freitag: 9-12.30 Uhr.



Beratungszeiten

Montag bis Freitag: 8-18 Uhr. Beratungstermine finden individuell nach Vereinbarung statt.