Die Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in Fußgönheim wird zum 1. August geschlossen. Das hat Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt. Vertreter der VR Bank hätten die Gemeinde darüber informiert und als Begründung angeführt, dass zu wenig Kunden in die Filiale kommen würden und der Umsatz zu gering sei. Abgelehnt worden sei der Vorschlag, einen Geldautomaten oder zumindest einen Kontoauszugsdrucker in Fußgönheim zu belassen. Schubert berichtete, dass er ein Schreiben plane, in dem er die Leitung der VR Bank bitte, die Entscheidung zu überdenken. Die nächstgelegenen Standorte der VR Bank seien in Ruchheim und in Dannstadt-Schauernheim, so Schubert. Der Erste Beigeordnete Klaus Weiler (CDU) äußerte die Befürchtung, dass der Selbstbedienungs-Container der Sparkasse Vorderpfalz auf dem Parkgelände des Discounters Aldi in absehbarer Zeit ebenfalls geschlossen wird.