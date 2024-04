Um Die „Geburtsurkunde Mutterstadts und das Kloster Lorsch geht es beim nächsten Vortrag der Mutterstadter Ortsgruppe des Historischen Vereins der Pfalz. Dabei werden den Besuchern auch ein paar besondere geschichtliche Schmankerl geboten.

Das Kloster Lorsch liegt auf der anderen Rheinseite, eine wichtige Rolle hatte es dennoch für Mutterstadt im frühen Mittelalter, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Im November des Jahres 767 wurde die Übereignung eines Grundstücks in „Mutherstather marca“ beurkundet, was in der Vergangenheit als ältester schriftlicher Beleg des Ortes in Jubiläumsveranstaltungen gefeiert wurde. Der Historiker Martin Amgart vom Landesarchiv Speyer will bei seinem Vortrag die Zusammenhänge zwischen Mutterstadt und dem Kloster Lorsch in den Mittelpunkt stellen. Als besonderen Höhepunkt kündigen die Organisatoren an, dass die Besucher Urkunden aus dem Lorscher Codex einsehen können, darunter ein Faksimile der Mutterstadter „Geburtsurkunde. Beginn im Historischen Rathaus ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.