Das schöne Wetter lockt aufs Fahrrad – auch mit weniger schönen Folgen. Erneut meldet die Polizei einige Unfälle zwischen Radfahrern, bei denen es teilweise Verletzte gab.

Vorsorglich ins Krankenhaus kam ein 45-Jähriger nach einem Unfall am Mittwochmorgen. Laut Polizei fuhr er gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg über die A 65 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim, als ihm bei der Brückenabfahrt in einer Kurve zwei nebeneinanderfahrende Radler entgegenkamen. Der 45-Jährige konnte zwischen beiden hindurchfahren, kam aber durch ein Bremsmanöver zu Fall und erlitt eine Platzwunde am Kopf und Abschürfungen.

Ebenfalls ins Krankenhaus kam ein 47-Jähriger vorsorglich nach einem Unfall zwischen zwei Radlern am Dienstagmittag auf dem Radweg entlang der L 454 zwischen Fußgönheim und Dannstadt-Schauernheim. Ein 15-Jähriger rutschte während der Fahrt vom Pedal ab, kam ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, meldet die Polizei. Der Jugendliche wurde ebenfalls leicht verletzt und von seiner Schwester abgeholt.

Ein Ehepaar fuhr auf seinen Rädern am Montag gegen 12 Uhr hintereinander die Mainzer Straße in Limburgerhof entlang, als die Frau mit ihrem Hinterreifen am Bordstein hängenblieb und stürzte. Der Mann kam dadurch ebenfalls zu Fall. Seine Frau wurde laut Polizei verletzt und zur weiteren Abklärung auch in ein Krankenhaus gebracht.