Wie es zu der obskuren Anzeige kommt, ist ein wenig unklar. Weder Bosch noch der in der App genutzte Kartenanbieter Mapbox wollen laut «Spiegel» verantwortlich sein. Es handele sich offenbar um ein Missverständnis, teilte das US-Unternehmen Mapbox mit.

Berlin (dpa/tmn) - Keine Adress-Suche in der Bosch-App «eBike Connect» für Beamte und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes? Das legt ein Hinweis nahe, den Nutzerinnen und Nutzer der App für E-Bikes mit Boschs eBike-System 2 angezeigt bekommen. Nach Angaben des «Spiegel» hat diese Nachricht jedoch keine rechtliche Grundlage - sie soll in künftigen Versionen der App wegfallen, heißt es.

Beamte und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollen Dienste ihrer E-Bike-App nicht mehr nutzen? Das suggeriert ein Warnhinweis in Boschs «eBike Connect»-App. Was steckt dahinter?

