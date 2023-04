Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In vielem sind sich die Parteien nicht einig – besonders nicht in einem Superwahljahr wie diesem. In einem aber schon: Wahlplakate beschmieren, verunstalten oder gar in Brand setzen – das ist zutiefst undemokratisch. Vor jeder Wahl erleben die Parteien diese Art der Sachbeschädigung an ihrer Wahlwerbung. Doch dieses Jahr konnten einige Täter dingfest gemacht werden.

Kaum waren die Wahlplakate für die Landtagswahl am 14. März aufgestellt, wurden schon die ersten beschmiert. Ende Januar berichtet die SPD, dass Plakate ihrer Kandidaten in Dannstadt-Schauernheim