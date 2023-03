Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hinter dem Vereinsgelände des Pfälzerwald-Vereins Dudenhofen blühen auf einer Länge von hundert Metern Herkulesstauden. Die Pollen der Pflanze verursachen Atemwegserkrankungen, in Verbindung mit Sonnenlicht führt ihr Saft zu schweren Verbrennungen der Haut. So richtig zuständig fühlt sich für das Gewächs an der Gemarkungsgrenze zu Speyer allerdings niemand.

Von der Straße aus, der Verlängerung des Boligwegs Richtung Speyer, ist das Band gut zu sehen. Nähern sollten sich Interessierte und Naturliebhaber ihm wegen der