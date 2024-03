Ein Unfall mit zwei Radfahrern hat am Sonntagabend die Polizei beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, verursachte ein 35-Jähriger vermutlich an der L524 in Höhe des Sülzerhofs einen Unfall mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin. Der 35-Jährige flüchtete zunächst. Das Mädchen blieb offenbar unverletzt, ihr Fahrrad war allerdings beschädigt. Ein laut Polizei aufmerksamer Zeuge sprach das Mädchen in Mutterstadt an. Als sie ihm von dem Unfall erzählte, machte sich der 49-Jährige auf die Suche nach dem Unfallverursacher. Aufgrund seines Einsatzes gelang es der Polizei, den 35-Jährigen in Ruchheim zu kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab 2,42 Promille. Er räumte die Unfallflucht ein und muss sich nun deswegen und wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Mädchen wurde laut dem Zeugen von seinem Vater in einem weißen SUV abgeholt. Die Polizei Schifferstadt bittet weitere Zeugen, insbesondere aber das Mädchen, das am Unfall beteiligt war, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.