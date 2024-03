Bei einem Unfall zwischen Lambsheim und Frankenthal haben sich am Dienstag, 12. März, drei Menschen verletzt. Wie die Polizei schildert, ist der Opel einer 46-Jährigen mit dem VW eines 21-Jährigen auf der L522 in Höhe der Einmündung der K2 zusammengestoßen. Die Frau sei gegen 18 Uhr aus Lambsheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal unterwegs gewesen, als der 21-jährige Fahrer von der K2 kommend nach links auf die L522 habe abbiegen wollen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß seien sowohl die beiden Fahrer der Autos als auch ein Beifahrer im VW leicht verletzt worden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.