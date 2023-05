Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geschätzt 60 Milliarden Kippen pro Jahr landen allein in Deutschland nach dem Rauchen in der Umwelt. Damit es in Schifferstadt ein paar weniger werden, haben Auszubildende von Stadtverwaltung und Stadtwerken eine Sammelaktion gestartet und wollen aufklären.

Das lässige Wegschnippen von Zigarettenstummeln regt niemanden auf – so schlimm kann so eine kleine Kippe doch nicht sein, oder? Leider geht es nicht um ein paar Kippen hier und dort. Laut Statista