Er war der Mann im Mutterstadter Rathaus, dem es souverän gelang, alle Akteure an einen Tisch zu bringen, um bei Projekten gemeinsam einen Konsens zu erarbeiten. Das würdigten alle Redner, die Hans-Dieter Schneider (SPD) am Freitag verabschiedeten. Nun ist Sozialdemokrat Thorsten Leva der neue Chef im Ort, der wie sein Vorgänger „Teamplayer sein möchte“. Er startet mit einer emotionalen Rede in sein Amt.

Ganz förmlich, mit gewohnt ruhiger Stimme eröffnete Bürgermeister Hans-Dieter Schneider seine letzte Gemeinderatssitzung. Hätte man in dem Moment die Augen geschlossen,