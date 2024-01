Die Sozialdemokraten in Heuchelheim werden keinen Bürgermeisterkandidaten stellen. Die Liste für den Gemeinderat dagegen steht, allerdings konnte der Ortsverein für die 16 Sitze in dem Gremium nur auf sieben Personen zurückgreifen.

Immerhin konnte die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Heuchelheim, Beate Dürl, die ehemalige Heßheimer Büchereileiterin Kirti Walla als neues Mitglied begrüßen, das auch bereit sei, sich einzubringen. Bei Nachwahlen für den Vorstand wurde Walla als Beisitzerin gewählt, Torsten Brenner wurde zum Schriftführer bestimmt.

Wolfgang Ohnsorg betonte, man habe sich bemüht, Bürger für die Mitarbeit in Ortsverein und Gemeinderat zu gewinnen. „Leider war das nicht so fruchtbar.“ Trotzdem wolle die SPD Heuchelheim „auf jeden Fall den anderen Parteien und Gruppen das Feld nicht überlassen, sondern auch weiterhin eine starke Opposition darstellen“. Einen Bewerber für das Bürgermeisteramt konnte man nicht präsentieren, auch für die 16 Listenplätze waren Mehrfachnennungen notwendig.

Um Ratsmandate bewerben sich Petra Obermülller, Wolfgang Ohnsorg, Beate Dürl, Torsten Brenner, Kirti Walla, Bernhard Dürl, Karl Parret. Bei den Wahlen 2019 erzielte die SPD in Heuchelheim 18 Prozent der Wählerstimmen und damit drei Ratssitze. Die CDU kam auf zwei und die Freie Wählergruppe auf elf Mandate.

Michael Walther spricht Mut zu

Zu Gast war Michael Walther vom SPD-Gemeindeverband Lambsheim-Heßheim. Er freue sich mit den Genossen, dass sie es geschafft hätten, eine „Liste zu erstellen und sich nicht sang- und klanglos zu verabschieden“. Das sagte er mit Blick auf CDU und FWG in seinem Heimatort Großniedesheim, dessen Bürgermeister er ist. Dort wird sich nur die SPD an den Kommunalwahlen beteiligen.

In den nächsten Wochen soll laut Ohnsorg ein Wahlprogramm erstellt und veröffentlicht werden. Er betonte, dass die SPD als Fraktion „immer gut mit Argumenten unterstützt, was nach unserer Meinung für die Orts- und die Verbandsgemeinde wichtig ist“, nicht aber das „was die Gemeinde finanziell nicht leisten kann“.

Beate Dürl kündigte für den 3. März ein Frühlingsfest mit Mitgliederehrungen sowie Kaffee und Kuchen in der Ratsstube an. Michael Walther bot seinen Heuchelheimer Parteifreunden Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen an.