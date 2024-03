Mit Andrea Franz gehen die Mutterstadter Sozialdemokraten in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 9. Juni. Sie kann schon reichlich Erfahrung auf der kommunalpolitischen Ebene vorweisen.

Bereits seit zehn Jahren ist Franz den Sozialdemokraten zufolge Erste Beigeordnete in Mutterstadt. „Ich habe viel Spaß bei der Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger, und ich will den erst seit wenigen Monaten im Amt agierenden Bürgermeister Thorsten Leva weiterhin tatkräftig unterstützen“, wird Franz in einer Pressemitteilung der Mutterstadter SPD zitiert.

Auf Platz zwei der Liste für die Kandidaten für die Kommunalwahl wählten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins den Fraktionsvorsitzenden Frank Sester. „Wir gehen mit einer tollen Liste aus engagierten Mutterstadterinnen und Mutterstadtern für die SPD im Ort in den Wahlkampf“, wird Sester zitiert. Die Liste der SPD-Mutterstadt ist komplett paritätisch besetzt. Bürgermeister und Ortsvereinsvorsitzender Thorsten Leva freute sich, dass die meisten aktuellen Fraktionsmitglieder wieder bereit waren, auf den vorderen Plätzen zu kandidieren. Lediglich Klaus Maischein und Hannelore Klamm möchten nicht mehr ganz nach vorne und schließen die Liste auf den Plätzen 27 und 28 ab. Klamm will nach 35 Jahren im Gemeinderat gerne den Jüngeren den Vortritt lassen. In das Programm werden die Anregungen einfließen, die Bürger bei der Umfrage der SPD gegeben haben.

Die Liste

Andrea Franz, Frank Sester, Isabel Schneider, Torsten Ottinger, Barbara Rödel, Ouadya Hamid, Julia Troubal, Jan Weingarte, Ilona Rhein, Uwe Tröger, Kathrin Hammer, Simon Habel, Andrea Liebhart, Michael Nießen, Joana Kuhn, Pasquale Scialla, Aleyna Kurt, Martin Steig, Ulrike Klaus, Marco Batzler, Celine Fath, Harald Rödel, Maria Spoor, Oliver Staffort, Ute Ottinger, Stefan Franz, Hannelore Klamm, Klaus Maischein. Ersatz: Mathias Euler, Ingo Dierck.