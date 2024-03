Mit dem Frühling startet auch die Saison der Stechmücken. Während die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer mit der Bekämpfung begonnen hat, will auch die Stadt Schifferstadt etwas gegen die Insekten tun – und verteilt kostenlos Tabletten.

Die Sonne scheint, es wird wärmer, die ersten Blumen blühen. Neben all seinen schönen Seiten bringt der Frühling leider auch eine unangenehme Plage mit sich: Stechmücken legen ihre Eier in kleinen Gewässern ab. Wer seinen Garten oder Balkon schützen möchte, kann sich im Schifferstadter Rathaus kostenfrei mit Tabletten eindecken. Deren biologischer Wirkstoff wirkt den Mückenlarven entgegen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Tabletten zur Stechmückenbekämpfung gibt es zu den Öffnungszeiten des Rathauses, Marktplatz 2, an der Info-Theke. Zur Verfügung gestellt werden sie von der Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Die Kabs hat derweil schon mit der Bekämpfung der Schnaken begonnen – früher als in den vergangenen Jahren. Gründe dafür seien die warme Witterung und die hohen Grundwasserstände. Start war am 8. März bei Neustadt-Geinsheim und Römerberg.

Weitere Tipps

Aus dem Rathaus kommen weitere Tipps, wie man den Biestern zu Leibe rücken kann. So soll man flaches, abgestandenes Wasser wie in Gießkannen oder Vogeltränken regelmäßig auswechseln. Regentonnen sind ein nachhaltiger Wasserspeicher. Eine Abdeckung verhindert die Eiablage der Stechmücken. Im Gartenteich können Fische und Schwimmkäfer als natürliche Fressfeinde unterstützen. Außerdem erschwert eine möglichst unruhige Wasseroberfläche durch ein Wasserspiel oder Wasserfälle die Eiablage der fliegenden Quälgeister, rät die Stadtverwaltung.