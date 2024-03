Die Stechmückenbekämpfung durch die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer beginnt in diesem Jahr früher als in den Vorjahren.

Gründe dafür seien die warme Witterung und die hohen Grundwasserstände, so eine Kabs-Mitteilung. Ab den Mittagsstunden des Freitag, 8. März, sind demnach zunächst für zwei Tage Helikopter im Auftrag des Vereins in der Region unterwegs. Sie starten in der Nähe von Neustadt-Geinsheim und werden die Larven von Sumpf- und Bruchwaldstechmücken, die in Gräben und Frühjahrstümpeln brüten, mit dem biologischen Wirkstoff BTI abtöten. Dabei stehen auch Flächen südlich von Römerberg auf dem Plan, so Kabs-Pressesprecherin Xenia Augsten. „Um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, wurde der gesamte Saisonstart vorverlagert.“

Bei jetzt schon teilweise aktiven Fluginsekten handele es sich um Hausstechmücken, die die Kabs nicht bekämpfe. Sie hätten als ausgewachsene Tiere überwintert. Augsten: „Da sie sich auf der Suche nach Blutmahlzeiten befinden, fallen diese bereits durch Stiche auf.“