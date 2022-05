Als Ersatz für den im Januar wegen der Corona-Pandemie erneut ausgefallenen Neujahrsempfang lädt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) nun zu einem Bürgerempfang im Frühling ein: am Freitag, 13. Mai, 19 Uhr, in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums. Dort will sie über Neuigkeiten, Entwicklungen und Geschehnisse in der Stadt berichten. Der Abend soll aber auch dem Austausch und dem geselligen Treffen der Schifferstadter dienen.

In diesem Jahr umrahmt der Musiker und Kabarettist Ramon Chormann den Abend. Er präsentiert laut Ankündigung Auszüge aus seinem aktuellen Bühnenprogramm „Es eskaliert sowieso!“. Und zwar egal, ob zu Hause ein Schrank aufgebaut oder eine behördliche Genehmigung beantragt werden muss, ob es um fehlendes Demokratieverständnis oder schlechte handwerkliche Qualität, um Ausreden, Lügereien, Aufschieberei oder mangelnde Disziplin geht. Chormann „reescht sisch uff“ in seinem mittlerweile neunten Bühnenprogramm aus Kabarett, Satire und Comedy, sowie seinen Liedern am Klavier.