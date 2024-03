Warum brannte ein Roller in einem Waldstück bei Maxdorf völlig aus? Für die Ermittlungen des Vorfalls sucht die Polizei nun Zeugen. Wie die Beamten informieren, ist der Kraftfahrzeugroller bereits Freitagnacht gegen 22 Uhr in einem Waldstück in Höhe der Kurpfalzstraße in Brand geraten. Nach den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass das Feuer den Roller gänzlich zerstört hat. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.