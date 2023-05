Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umweltsünden seien keine Kleinigkeiten, aber „so schwarz und weiß, wie das Bild von Schifferstadt in der Präsentation gemalt wurde, sieht die Wirklichkeit nicht aus“. So äußert sich Christina Kieser, Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, zur Lage in den Landschaftsschutzgebieten der Stadt. Es geht um illegale Anlagen und Bauten. Der Verein wirbt für Zusammenarbeit.

Das Thema stand auf der Tagesordnung der Sitzung des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses am vergangenen Donnerstag, und Landschaftsplaner Alwin Burkart hat im Auftrag der Stadtverwaltung