Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grundschule im Ortsteil Schauernheim braucht für das nächste Schuljahr ein zusätzliches Klassenzimmer. Das ist kurzfristig nur mit einer Containeranlage machbar. Damit die pünktlich nach den Sommerferien steht, hat der Verbandsgemeinderat in einer Sondersitzung die nötigen Weichen gestellt.

Das erst vor wenigen Jahren rundum erneuerte Schulhaus in der Schulstraße in Schauernheim besitzt vier Klassenzimmer und einen Mehrzweckraum. In diesen Räumen werden jetzt schon sechs