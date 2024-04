Es geht doch nichts über ein erfolgreiches Osterfest. Und erfolgreich ist an Ostern – ganz klar –, wer möglichst viele Ostereier findet. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach.

Die Landkreisredaktion hatte für den diesjährigen Ostereierspaß sechs bunt verzierte Ovale an sechs verschiedenen Orten im Rhein-Pfalz-Kreis versteckt und von unseren Fotografen fotografieren lassen. Die Hintergründe der Fotos waren bewusst unscharf gestellt, die Verstecke damit fast unkenntlich gemacht. Fast! Denn unsere beiden tapferen Ostereierrätsel-Teilnehmer haben sie trotzdem erkannt. Zweimal sechs Richtige, und damit herzlichen Glückwunsch an Klaudia Kindl aus Limburgerhof und Ron Scherer aus Ludwigshafen, für die wir Preis eins (Pfälzer Spielepaket von Spieleerfinder Klaus Geis) und Preis zwei (100%-Pälzer-Buch von Cartoonist Steffen Boiselle) ausgelost haben. Für andere Suchende waren die Eier womöglich so gut versteckt, dass sie heute noch über mögliche Fundorte grübeln. Wer weiß. Eieiei ... Wir bedanken uns jedenfalls bei allen, die fleißig im Landkreis Eier gesucht haben. Die Preise werden den beiden Gewinnern zugesandt.

Die Auflösung

Ei 1: Regino-Denkmal Altrip, Ei 2: Polizeiinspektion Schifferstadt, Ei 3: Segelflugplatz Dannstadt, Ei 4: Marienbrunnen in Rödersheim-Gronau, Ei 5: Palatinum Mutterstadt, Ei 6: Mühlrad an der Rehhütte (Limburgerhof).