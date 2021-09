Die Speyerer CDU bleibt ein Befürworter der Wohnbebauung auf dem Gelände „Kurze Wingertsgewann“ östlich der ASV-Sportplätze in Speyer-Nord. Das habe auch der Bürgerentscheid in Otterstadt nicht geändert, der am Sonntag Gewerbegebiet-Pläne für Flächen der Nachbargemeinde in der Nähe gekippt hat. Das sagte Fraktionssprecher Axel Wilke auf Anfrage. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) schlägt hingegen seit einigen Monaten vor, auf die Wingertsgewann-Bebauung zu verzichten. „Die CDU ist nach langer Diskussion der Meinung, dass die Fläche zur Wohnraumversorgung zwingend erforderlich ist“, sagte Wilke. Ein ebenfalls angedachtes Gewerbegebiet auf Speyerer Gemarkung zwischen diesen möglichen Wohnhäusern und der Otterstadter Fläche sei jedoch für die Christdemokraten „aktuell kein Thema“.