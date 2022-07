Schifferstadt. Von Montag, 8., bis Sonntag, 14. August, veranstalten die Stadtverwaltung und das Rex-Kino-Center Schifferstadt ein Open-Air-Kino. Einlass ist ab 20 Uhr im Stadion – bei Einbruch der Dunkelheit starten die Kinofilme. Auf dem Programm stehen nicht nur Filme, sondern auch Musikalisches.

Los geht’s am Montag, 8. August mit einem „Alpenfilmfestival“. Gezeigt werden fünf Abenteuer- und Outdoorfilme „auf höchstem filmischen Niveau“, wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung heißt.

Am Dienstag, 9. August, läuft die Krimikomödie „Guglhupfgeschwader“. In diesem Film muss der Provinzpolizist Eberhofer den spielsüchtigen Lotto-Otto vor Geldeintreibern retten und den Mord an dessen Mutter klären.

Aktion für Frauen

Zum „Frauenkino“ ist am Mittwoch, 10. August, der Film „Wie im echten Leben“ zu sehen. Hier tauscht Marianne, eine gefeierte Autorin, für die Recherche ihres nächsten Projektes den Komfort ihres Lebens mit einer Putzstelle. Für die weiblichen Gäste soll es eine kleine Überraschung von den Gleichstellungsbeauftragten der Stadtverwaltung geben.

In „Wunderschön“ am Donnerstag, 11. August, geht es um Schönheitsideale. Frauen verschiedenen Alters kämpfen mit ihrem Körpergefühl und ihren Beziehungen. „Wunderschön“ ist die dritte Regiearbeit von Karoline Herfurth.

Am Freitag, 12. August, gibt es was zu feiern. „Monsieur Claude und sein großes Fest“ wird gezeigt. Im dritten Teil der „Monsieur Claude“-Reihe mit Christian Clavier droht die Riesenparty zum 40. Ehejubiläum der Eltern Verneuil außer Kontrolle zu geraten.

Es wird musikalisch

Alle Rock’n’Roll-Fans kommen am Samstag, 13. August, beim Film „Elvis“ auf Ihre Kosten. In dem Biopic über den „King of Rock’n’Roll“ Elvis Presley zeichnet Filmemacher Baz Luhrmann die Karriere des Sängers und Filmstars sowie dessen komplexe Beziehung zu seinem Manager Colonel Tom Parker nach.

Zum Abschluss des Open-Air-Kinos gibt es am Sonntag, 14. August, eine Kombination aus Konzert und Film unter dem Titel „RaviGauly feat. Buti“. Bernd Gauly aus Herxheim bei Landau macht schon viele Jahre indische Musik. Mittlerweile feiert er mit seiner Musik erste Erfolge in Indien. Die Dokumentation „RaviGauly – Indische Musik aus der Pfalz“ erzählt die Geschichte von Gauly und seiner Musik und begleitet ihn bei einer Reise durch Indien. Vor der Dokumentation findet ein Livekonzert mit RaviGauly und seiner Band Buti statt.

Karten für die Filmvorführungen sind ab zehn Euro im Vorverkauf über die Website des Rex-Kino-Centers erhältlich. Es besteht freie Platzwahl.