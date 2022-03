Bernd Gauly macht seit vielen Jahren indische Musik mitten in der Pfalz. Das bemerkenswerte an der Band des Herxheimers ist, dass er damit nicht nur in seiner pfälzischen Heimat als „Kulturimport“, sondern auch in Indien, im Heimatmarkt dieser Stilrichtung großen Anklang findet.

Seine zweite CD wurde sogar in Indien produziert und erscheint auch dort in einem Musikverlag. Die Dokumentation „RaviGauly – Indische Musik aus der Pfalz“ erzählt die Geschichte vom Wanderer zwischen den Welten. Sie begleitet Bernd Gauly und seine Musik bei einer Reise durch Indien und ist dabei, wenn die zweite CD ebendort erscheint.

Am 19. März 2022 wird zunächst der 30-minütige Film im Rex-Kino-Center in Schifferstadt in Anwesenheit des Filmemachers Christian Schega aufgeführt, der auch Mitglied der Band ist. Schega ist in der Region kein Unbekannter, war er einer der beiden Dokumentarfilmer, die 2019 mit „Hiwwe wie driwwe“ über die Pfälzer Auswanderer in Pennsylvania und deren Sprache einen Erfolg bei Festivals und Open-Air-Veranstaltungen in der Pfalz verbuchen konnten.

Film und Konzert im REX-Kino

Nun hat sich Schega mit seiner Kamera nach Indien begeben, um eine weitere Geschichte über Pfälzer in fernen Ländern zu erzählen. Direkt im Anschluss an die Vorführung gibt es ein Livekonzert mit RaviGauly und seiner Band BUTI. Zusammen werden sie das Publikum mit sanften Beats von Tablas, Udu, Hang und Drums, träumerischen Gitarren- und Synthiklängen und meditativ-innigem Sitarspiel auf einen entspannenden Tauchgang ins eigene Innere entführen. Visualisierungen auf der Leinwand zusammen mit einer Lichtshow verschmelzen zu einer Symbiose mit den Klängen.

Für die Veranstaltung gelten die 3-G Regeln und zwischen Filmvorführung und Konzertbeginn ist eine Pause geplant, um gründlich durchzulüften. Während der Coronapause wurde zu diesem Zweck eine neue Lüftungsanlage im altehrwürdigen REX-Kino installiert. Um 19.00 Uhr ist Einlass, um 20.00 Uhr geht’s los. Mehr Infos unter www.buti-music.de und www.rex-schifferstadt.de

Kartenvorverkauf im Rex-Kino-Center Schifferstadt, bei Buchhandlung Oelbermann, Bahnhofstraße 46-48, 67105 Schifferstadt und online bei Reservix. Telefonnummer Rex-Kino: 06235 9299840