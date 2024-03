Acht kostenlose Online-Vorträge rund um das Thema Fotovoltaik bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) ab 10. April an. In dieser Seminarreihe sollen unter anderem Themenfelder wie Balkonmodul, Denkmalschutz, Eigenverbrauch oder Speichermöglichkeiten behandelt werden.

Die Termine werden von den Klimaschutzmanagern des Rhein-Pfalz-Kreises gemeinsam mit den Volkshochschulen und den Verbraucherzentralen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz organisiert. Laut Ankündigung richten sich die Vorträge sowohl an Mieter als auch an Hausbesitzer. Vermittelt werden neben Wissen auch praktische Tipps für den Weg zur eigenen Balkon- oder Dach-Fotovoltaikanlage.

Die Reihe umfasst folgende Veranstaltungen, jeweils mittwochabends von 18 bis 19.30 Uhr: „Erste Schritte zur eigenen Balkon-PV-Anlage“ am 10. April; „Mein Weg zur eigenen Dach-PV-Anlage“ am 17. April; „Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage“ am 24. April; „Besonderheiten bei der Kombination von Photovoltaik mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz“ am 15. Mai; „Eigenen Strom optimal nutzen durch Speicher und E-Mobilität“ am 5. Juni; „Solares Heizen“ am 12. Juni; „Photovoltaik und Gewerbe“ am 19. Juni; „Lokaler Photovoltaik-Ausbau mit Bürgerenergiegenossenschaften“ am 26. Juni.

Interessierte können sich für die Vortragsreihe oder für einzelne Vorträge auf der Webseite der KVHS anmelden. Angemeldete erhalten vor Kursbeginn einen Zugangslink per E-Mail. Um teilnehmen zu können, wird ein digitales Endgerät mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt.