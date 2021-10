Ein bislang Unbekannter hat laut Polizei neun Reifen auf die Neustadter Straße in Mutterstadt gelegt. Ein Autofahrer hatte der Polizei in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr die gefährliche Situation gemeldet. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Reifen von einem an der Straße gelegenen Gelände vorsätzlich auf die Fahrbahn gelegt wurden. Unter anderem soll ein Taxi über die Reifen gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können oder selbst einen Schaden an ihrem Fahrzeug durch die auf der Fahrbahn liegenden Reifen davongetragen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.