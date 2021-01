Für gewöhnlich öffnet Bürgermeister Peter Christ (CDU) an einem Sonntag zu Jahresbeginn die Tore der Wahagnieshalle, um mit den Bürgern einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, einen Ausblick aufs neue Jahr zu geben und alles Gute zu wünschen. In diesem Jahr kann dies aufgrund der Corona-Pandemie bekanntermaßen nicht in diesem Rahmen stattfinden. Daher wird es einen digitalen Neujahrsempfang als Ersatz geben, an dem jeder von zu Hause aus teilnehmen kann. Laut Gemeindeverwaltung wird das Video ab Sonntag, 17. Januar, auf der Homepage der Gemeinde www.boehl-iggelheim.de zur Verfügung stehen und zusätzlich dazu auch im Offenen Kanal als Film ausgestrahlt.