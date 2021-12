Die Deutsche Post DHL hat einen neuen Paketshop in Großniedesheim eröffnet. Wie ein Pressesprecher mitteilt, können Postkunden künftig in Chris Kiosk & Backshop in der Hauptstraße 21 Pakete versenden und abholen, Retouren aufgeben oder auch Briefmarken kaufen. Ebenfalls kann man Pakete direkt an die dortige Packstation liefern lassen, wenn man voraussichtlich bei der Zustellung nicht Zuhause ist. Der Paketshop ist montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr sowie sonntags von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.