Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Jester und Werner Müller ist die Betroffenheit anzumerken. Die beiden sind Landwirte in Mechtersheim und bewirtschaften einen großen Teil des Hangs, von dem am Sonntagnachmittag beim Starkregen Schlamm in den Ort getragen wurde. Sie haben Ideen, was künftig besser laufen muss und wollen selbst einen Teil dazu beitragen.

Andreas Jester und Werner Müller sind zwei von fünf Landwirten, denen Felder an dem Hang am westlichen Ortseingang von Mechtersheim gehören. Die Flächen sind entweder ihr Eigentum