Ob die 77-Jährige, die am Samstag im Römerberger Ortsteil Mechtersheim in ihrem Haus tot aufgefunden wurde, durch ein Gewaltverbrechen starb, ist weiterhin unklar. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Montagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte, liege ihm das Ergebnis der am Sonntag vorgenommenen Obduktion noch nicht vor. Zu möglichen Verletzungen könne er auch aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, weil es sich um Täterwissen handle, sofern denn die Frau tatsächlich durch Fremdeinwirkung gestorben sein sollte.

Ergänzend zur am Wochenende veröffentlichten Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz teilte Ströber mit, dass eine Nachbarin die Polizei verständigt habe, weil sie die 77-Jährige schon länger nicht mehr gesehen und diese nach Klingeln nicht die Tür geöffnet hatte. Die 77-Jährige war daraufhin am Samstag tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen 65 Jahre alten Mann vorübergehend fest, weil ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte.

Laut der Pressemitteilung vom Wochenende hatte die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchgeführte Obduktion am Sonntag jedoch „keine objektiven Anzeichen auf eine Gewalteinwirkung Dritter“ ergeben. Ein häuslicher Unfall wurde nicht mehr ausgeschlossen, und der 65-Jährige wurde wieder freigelassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.