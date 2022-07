In einem Wohnhaus im Römerberger Ortsteil Mechtersheim ist eine ältere Frau unter noch ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Die Polizei hat am Samstag einen 65 Jahre alten Mann vorübergehend festgenommen, weil ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hieß es am Sonntagnachmittag, die 77-Jährige sei am Samstag in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort habe die Fremdeinwirkung Dritter nicht ausgeschlossen werden können, deshalb habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und einen 65-Jährigen vorläufig festgenommen.

Auch häuslicher Unfall möglich

Eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchgeführte Obduktion am Sonntag habe jedoch „keine objektiven Anzeichen auf eine Gewalteinwirkung Dritter“ ergeben. Nun werde ein häuslicher Unfall „nicht eindeutig ausgeschlossen“, und der 65-Jährige sei wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.