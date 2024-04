Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in der Otterstadter Huttenstraße am Samstagnachmittag. Gegen 15 Uhr seien dort ein 72-jähriger Motorradfahrer und eine 58-jährige Autofahrerin in entgegengesetzten Richtungen unterwegs gewesen. Im Begegnungsverkehr kam der Motorradfahrer zu Fall, zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es dabei nicht. Laut dem Motorradfahrer habe die Autofahrerin eine Kurve geschnitten, sodass er ausweichen musste. Die Pkw-Fahrerin äußerte gegenüber der Polizei, dass der Motorradfahrer sich erschrocken habe und dadurch gestürzt sei. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.