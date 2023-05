Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag heißt es „Wasser marsch!“ in der Nato-Straße bei Mechtersheim: Feuerwehr und Bauhof testen eine mobile Wassersperre, über deren Anschaffung die Ortsgemeinde nachdenkt, um die Schäden durch Starkregenereignisse in Grenzen zu halten.

Aus dem Feuerwehr-Schlauch läuft Wasser den Hang die Fahrbahn hinab und trifft auf eine gelbe Kunststoffplane, die kurz zuvor quer über die Straße gelegt wurde. Ein paar