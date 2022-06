Möllers Mittwochsjazz im Salischen Hof geht wieder los. Sängerin Jutta Brandl will mit gepflegter Musik unterhalten und Musiker aus der Region vorstellen.

„Sonne, Mond und Sterne“ sind das Thema des ersten Abends am Mittwoch, 8. Juni. Pianist Gernot Ziegler kommt aus Karlsruhe und wird mit Jutta Brandl „himmlische Musik“ machen. Die Reise geht von „East of The Sun“ bis zum „Blue Moon“, von Sonnenaufgang bis in die sternklare Nacht. Das Programm im Salischen Hof wieder aufzulegen, war ein Wunsch aus dem Publikum.

Faszination Jazz

Der Weinheimer Gitarrist Christian Eckert kommt am 13. Juli. Da wird es vor allem um Bossa Nova gehen. Das „Girl from Ipanema“ wird dann zum „One Note Samba“ tanzen. Am 24. August ist Pianist Martin Preiser angekündigt, seit vielen Jahren Jutta Brandls Duopartner. Französische Chansons sollen an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Am 14. September steht Bernhard Sperrfechter auf dem Programm. Jutta Brandl hat mit ihm ein eigenes Album gemacht, „Horseradish“. Daraus werden die beiden eigene Stücke präsentieren, ergänzt mit dem ein oder anderen Jazz-Standard.

Die Veranstaltungen finden im Biergarten des Salischen Hofs statt. Die Reihe hat Jutta Brandl schon 2014 begonnen, die Musikerin ist Profi und lebt seit 1998 in Schifferstadt. Zu ihrem Trio gehörten Gitarristin Susan Weinert und Martin Weinert am Bass, sie spielte mit Klaus Wagenleiter, der heute Leiter der SWR Big Band ist. Freiheit und Interaktion sind für Jutta Brandl die wichtigsten Eigenschaften des Jazz. „Ich liebe es, wenn beim Improvisieren im selben Moment aus verschiedenen Köpfen die gleiche Idee entsteht und nach außen dringt. Das ist das Größte“, erklärt sie die Faszination dieser Musik. Die Reihe soll den Gästen im Salischen Hof gepflegte Musik bringen und Musiker aus der Region dem Publikum vorstellen.

Noch Fragen?

An allen Abenden ist Einlass ab 18 Uhr, die Musik beginnt um 19 Uhr. Reservierung wird dringend empfohlen, die Abende sind meist schnell ausgebucht. Reservierungen über den Salischen Hof, Telefon 06235/9310. Salischer Hof, Burgstraße 12-14, 67105 Schifferstadt