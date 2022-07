Zu seinem 135-jährigen Bestehen lädt der MGV Frohsinn 1887 Rödersheim zu einer großen Open-Air-Veranstaltung ein.

Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, steht die Festwiese am Sängerheim ganz im Zeichen der Musik. Das V in MGV steht in Rödersheim für Vielfalt – entsprechend ist das Programm. Den Auftakt macht am Freitag ab 19 Uhr die Karaoke-Party mit DJ Sven Mayer. Karaoke ist dabei ein Angebot, aber kein Muss, wie die zweite Vorsitzende Katja Oberlies betont. „Wir würden uns freuen, wenn viele Spaß daran hätten“, sagt sie. Aber ein Zwang zu singen, bestehe nicht. Am Samstagabend stehen dann die Erwachsenen-Chöre des MGV im Mittelpunkt. Beim Galakonzert treten ab 19 Uhr der Männer-, der Frauen- und der gemischte Chor Voices auf. Sie präsentieren ein vielfältiges Repertoire mit Weltmusik, Folklore, Operette, Pop und Gospel. Als Solist ist an diesem Abend Chorleiter Johannes Kalpers (Tenor) zu hören. Am Klavier begleitet ihn Eveline Hannappel. Ein Kinder- und Familientag am Sonntag ist das Finale des dreitägigen Fests.

Dabei dürfen die Kinder auf der Bühne nicht fehlen. Beim großen Kinderchorprojekt „Earth Choir Kids“ unter der Leitung von Katja Oberlies werden bei einer Matinée um 11 Uhr rund 50 Mädchen und Jungen zwischen vier und zwölf Jahren gemeinsam singen. Das Projekt, das am 1. Mai gestartet ist, ist Teil eines bundesweiten Musikprojektes von Reinhard Horn und steht unter dem Motto „Unsere Stimmen für das Klima“.

Freier Eintritt dank Förderung

„Es ist ein strammes Programm, aber sie machen es gut“, berichtet Katja Oberlies aus den Proben, bei denen viele Kinder dabei sind, die erst durch das Projekt zum Chor gefunden haben. Auch viele Bilder, die die Kinder zum Thema Umwelt gemalt haben, sollen beim Kinder- und Familientag zu sehen sein. Zum Abschluss des Programms gibt es um 15 Uhr Blasmusik vom Katholischen Musikverein Hochdorf. Der MGV Frohsinn freut sich, dass vor allem der „Earth Coir Kids“ durch Förderprogramme wie „Neustart Kultur“, „Impuls“ und „Aufleben“ unterstützt wurde. So kann der Kinder- und Familientag auch bei freiem Eintritt stattfinden.

Karten für die Karaoke-Party am Freitag gibt es für fünf Euro an der Abendkasse. Karten für das Galakonzert gibt es für 19 Euro im Vorverkauf bei Elke Hanke (elke.hanke@web.de, Telefon: 0151 44552805) sowie bei Inge Oberlies unter Telefon 06231 7050. Einlass: 18 Uhr. Alle Konzerte finden auf der Wiese am Sängerheim, Schäfergasse, in Rödersheim statt.