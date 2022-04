Es soll Kinder zum Singen bringen und jeden anregen, über Klimawandel nachzudenken: Mit dem Familienfest am 30. April startet der MGV Frohsinn ein Projekt, mit dem sich der Verein am „Earth Choir Kids“-Projekt des Komponisten Reinhard Horn beteiligt. Mitmachen darf jeder.

„Kinder für eine bessere Welt“ hat der MGV Frohsinn Rödersheim das Projekt genannt, bei dem sich Kinder und Jugendliche vom 1. Mai bis 17. Juli musikalisch mit dem Thema Klima auseinandersetzen. Angelehnt ist es an den „Earth Choir Kids“, dem sich Kinder- und Jugendchöre in ganz Deutschland anschließen können. Dafür hat der Kinderliederautor und Komponist Reinhard Horn 18 Songs geschrieben, die verschiedene Aspekte rund ums Klima behandeln.

„Er träumt davon, dass gute Geschichten und gute Musik die Herzen der Menschen erreichen und etwas in ihnen bewegen können“, gibt Katja Oberlies, Chorleiterin der „Swinging Kids“ des MGV Frohsinn, den Grundgedanken Horns wieder. Seine Lieder sprächen dabei sowohl jüngere als auch ältere Kinder an. Da Oberlies in das Projekt auch schon Kita-Kinder mit einbinden möchte, hat sie das Projekt in Absprache mit dem Initiator um andere passende Lieder ergänzt. Denn sie möchte, dass sich auch schon die Kleinsten mit Tänzen, Darstellung und Gesang einbringen können. Eine entsprechende Kooperation mit dem Kindergarten sei geplant, sagt die 45-Jährige.

Kinder zum Chor führen

Am Rödersheim-Gronauer Chorprojekt, für das die Proben ab dem 1. Mai immer montags von 17 bis 17.45 Uhr stattfinden, dürfen alle interessierten Kinder kostenlos teilnehmen – auch ohne Mitgliedschaft im MGV. Sowohl das Projekt „Kinder für eine bessere Welt“ als auch die Angebote beim Kinder- und Familientag am 30. April werden finanziell durch das Programm „Auf!leben“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt, das Kindern und Jugendlichen dabei helfen soll, die Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Natürlich beschäftigen sich die Sänger bei den Proben auch mit den Problemen des Klimawandels und Möglichkeiten, ihn aufzuhalten. „Aber Musik und Spaß stehen im Mittelpunkt“, erklärt Katja Oberlies, die hofft, dass durch das Projekt auch das ein oder andere Kind dauerhaft den Weg in den Chor des Vereins findet. Denn wegen der langen Pausen durch die Corona-Pandemie ist in den vergangenen beiden Jahren nur wenig Nachwuchs dazugekommen. Auch die Erwachsenenchöre würden sich über neue Sänger und Sängerinnen freuen, sagt die Chorleiterin.

Anmelden zum Trommeln

Gelegenheit, den Gesangverein und seine Angebote kennenzulernen, gibt es beim Kinder- und Familientag zur Genüge. Der Kinderchor wird eine Kostprobe seines bisherigen Repertoires geben. Und für alle Kinder, die sich einmal ordentlich verausgaben und den Rhythmus spüren möchten, ist der Trommelworkshop mit Cajons und Boomwhackers genau das Richtige. Das Gelernte können sie Familien und Freunden gleich im Anschluss vorführen. Und auch für das Chorprojekt ist eine große Aufführung geplant: Am Sonntag, 17. Juli, treten die „Kinder für eine bessere Welt“ um 17 Uhr beim Open-Air-Konzert am Sängerheim auf.

Termin

Das Kinder- und Familienfest des MGV Frohsinn 1887 Rödersheim findet am Samstag, 30. April, ab 13 Uhr am und im Sängerheim in Rödersheim statt. Für die Trommelworkshops wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an katja.oberlies@t-online.de gebeten. Mehr Informationen zum Kinderchorprojekt im Internet unter www.frohsinn-roedersheim.de oder www.earth-choir-kids.com.