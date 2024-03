Mit einem bewährten Mann an der Spitze zieht die FDP auf der Dannstadter Höhe in den Kampf um die Wählergunst bei der Kommunalwahl am 9. Juni: Marc Hauck führt sowohl die Liste für den Orts- als auch den Verbandsgemeinderat Dannstadt-Schauernheim an.

Hauck ist Vorsitzender des FDP-Verbandsgemeindeverbands und Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. „Auf unseren Listen finden sich erfahrene und neue Kandidaten“, erklärt er und betont, dass darauf neben FDP-Mitglieder auch unabhängige Bewerber stehen. „Wir wollen unsere erfolgreiche Arbeit in beiden Ratsgremien und als Beigeordneter fortsetzen. Es freut uns besonders, dass viele junge Kandidaten bereit waren, unsere politische Arbeit zu unterstützen, und wir somit eine deutliche Verjüngung erreicht haben“, hebt Hauck hervor. Zudem sei es erstmals in der mehr als 35-jährigen Geschichte des FDP-Verbands gelungen, die Liste zum Verbandsgemeinderat voll zu besetzen und auf Mehrfachnennungen zu verzichten.

Verbandsgemeinderat

Marc Hauck, Herbert Hery, Walter Schmitt, Matthias Becker, Sebastian Hery, Philip Baier, Damian Gernert, Malte Nitz, Bernhard Bender, Andreas Oberfrank, Dietmar Latteyer, Justin Jones, Selina Oberfrank, Britta Heidger, Tobias Dörfler, Ingo Heck, Nina Becker, Thomas Weber, Doris Spychalski, Niclas Bender, Christian Sorg, Ernst Büber, Judith Hery, Peter Kreiselmaier, Rainer Becker, Dina Gernert, Roland Strub, Günter Rupertus



Ortsgemeinderat

1. Marc Hauck, Matthias Becker, Bernhard Bender, Damian Gernert, Malte Nitz, Andreas Oberfrank, Justin Jones, Selina Oberfrank, Thomas Weber, Ingo Heck, Niclas Bender, Nina Becker, Christian Sorg, Dina Gernert, Silvia Bender, Rainer Becker, Roland Strub, Günter Rupertus