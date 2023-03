Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Jubiläum mitten im Lockdown – das hatte sich Musikdirektor Rainer Diehl aus Schifferstadt anders gewünscht. Seit 30 Jahren leitet der 56-Jährige verschiedene Chöre, 15 waren es bisher. Und die Leidenschaft für die Chormusik konnte selbst Corona nicht ausbremsen, auch wenn die große Feier mit Konzert noch warten muss.

Dass Musik eine bedeutende Rolle in seinem Leben spielen würde, war bei Rainer Diehl von Anfang an klar, denn die wurde ihm in die Wiege gelegt. „Ich stamme aus einer Musikerfamilie“,