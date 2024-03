Was zwischen der Gemeindebücherei und der Kindertagesstätte in Beindersheim schon läuft, ist jetzt vom Land offiziell als Kooperation anerkannt worden. Das hat Vorteile für beide Einrichtungen.

„Bildungspartner Bibliothek“ heißt das Projekt des Landesbibliothekszentrums, das die Zusammenarbeit zwischen Büchereien und Kindergärten oder Schulen fördert. In Beindersheim hat Bürgermeister Ken Stutzmann (SPD) kürzlich einen solchen Kooperationsvertrag unterschrieben. Dessen Hauptziel sei es, so Stutzmann, Kinder durch regelmäßige Besuche in der Bücherei sprachlich zu unterstützen und ihre Begeisterung für Bücher zu wecken.

Ein weiterer Aspekt sei die Übergabe von Bildungsinhalten zwischen Kita und Bücherei. Durch gemeinsame Projekte und Aktivitäten würden die Kinder von den Ressourcen beider Einrichtungen profitieren.

Büchereileiterin Daniela Fruth nennt ein Beispiel: „Wenn die Kita gerade das Thema Bauernhof oder Frühling behandelt, richte ich dazu einen Thementisch mit Büchern und Medien.“ Beim Besuch der Kita-Gruppe in der Bücherei erhalten die Kinder dann weitere Anregungen, und den Eltern werden laut Fruth Erstlesebücher vorgestellt. Umgekehrt geht Fruth in den Kindergarten, beispielsweise um vorzulesen. Die 39-Jährige hat festgestellt: Durch die Zusammenarbeit mit der von Ariane Faller geführten Kindertagesstätte steigt das Interesse der Beindersheimer an der Bücherei. „Seit diesen Themenausstellungen bei uns hat sich die Anzahl der Neuanmeldungen fast verdoppelt“, so Fruth. Familien mit Kleinkindern seien Hauptnutzer der Bücherei, die laut Fruth aktuell um die 10.000 Medien im Bestand hat.

Ziel ist Beständigkeit

Zurück zur Kooperationsvereinbarung. Sie soll nach Angaben des Landesbibliothekszentrums sicherstellen, dass bei einer Partnerschaft von Bücherei und Kindergarten oder Schule ein gewisses Maß an Beständigkeit, Systematik und Qualität vorhanden ist. Es soll nicht zufällig von einzelnen Erziehern oder Lehrern abhängen, wie gut die Einrichtung mit der jeweiligen Bibliothek vernetzt ist. Wichtiger Bestandteil des Vertrags ist das Ziel, dass ein Kind nach seiner Kita- oder Schulzeit mindestens einmal die Bücherei von innen gesehen hat.

Welche konkreten Leistungen Kita und Bücherei regelmäßig erbringen, legen beide in dem Vertrag selbst fest. Im Gegenzug erhalten die Partner ein Zertifikat und werden vom Bibliothekszentrum gefördert. Zum Beispiel wird das pädagogische Fachpersonal bei der Sprach- und Leseförderung der Kinder unterstützt. Bürgermeister Stutzmann sagt: „Die Kita Arche Noah und die Bücherei Beindersheim sind gleichermaßen begeistert über die Möglichkeiten, die sich aus dieser Partnerschaft ergeben. Und sie sind fest entschlossen, die Bildungs- und Lesemotivationsziele für die Kinder unserer Gemeinde zu erreichen.“

Öffnungszeiten

Bücherei der Ortsgemeinde Beindersheim, Brunnenweg 6, geöffnet montags, donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr.