Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag hatte es dem Maxdorfer zufolge auf der Raiffeisenstraße einen lauten Knall gegeben. Wenig später entdeckte seine Tochter, wie die Polizei berichtet, zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge am Fahrbahnrand: einen silbernen Mercedes und einen schwarzen Honda. Nach umfangreicher Unfallaufnahme und Spurensicherung vor Ort wird den Beamten zufolge davon ausgegangen, dass ein Autofahrer die Raiffeisenstraße vom Maxdorfer Heideweg in Richtung Lambsheimer Straße befahren hatte. Dabei kollidierte er mit den beiden am Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellten Pkw und beschädigte diese erheblich. Im Anschluss flüchtete er, so vermutet die Polizei, über die Straße Im Horst. Die geschädigten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte mindestens bei 25.000 Euro liegen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Nachrichten können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei weitergegeben werden.