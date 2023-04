Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ensemble Park Limburgerhof will auch in der Corona-Krise im Gespräch bleiben und die Kulturszene vor Ort beleben. Unter dem Motto „Wohnzimmerkonzert“ spielen dort am morgigen Sonntag Musiker, die sich dem kleinen Konzertraum verbunden fühlen, eine CD ein.

Musik vor und für Publikum zu spielen – das ist Beruf und Leidenschaft für Musiker. Doch für viele Künstler geht es momentan schlicht um die Existenz. Und auch die Kultur-Kapelle,