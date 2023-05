Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine weitere heiße Debatte hat es um das Thema Willkommenszentrum für Flüchtlinge gegeben. Eigentlich fanden alle Kreispolitiker im Sozialausschuss die Einrichtung in Dannstadt gut. In die Diskussion mischte sich aber der große Unmut über die Flüchtlingspolitik des Bundes, in der offensichtlich ignorierte werde, dass die Kommunen am Limit sind.

„Die Idee ist gut, aber ...“ So begannen die meisten Anmerkungen der Sozialausschussmitglieder, nachdem die Erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD) das gut sechsseitige