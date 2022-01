Nina Awwad (38) aus Harthausen, Francisco Lopez (44)) aus Schifferstadt und Christine Hörhammer (38) aus Dannstadt-Schauernheim bilden den neuen Vorstand des Elternausschusses des Rhein-Pfalz-Kreises (KEA). Nach Angaben von Justus Rabe haben 31 Personen die Elternvertreter bei einer Versammlung am Mittwochabend in der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein einstimmig gewählt. KEA-Vertreter Rabe, der sich aus dem Elternausschuss zurückzieht, weil seine Söhne in die Schule kommen, sieht es weiterhin als wichtig an, dass sich die Elternausschüsse im Kreis vernetzen. Er appellierte an die Eltern mitzuwirken und ihre Rechte zu nutzen. Der KEA vertritt die Interessen aller Familien mit Kindern in den Kitas im Rhein-Pfalz-Kreis.