Im Mai sollen die Umbauarbeiten am Kreisel am Ortsausgang von Maxdorf in Richtung Oggersheim losgehen. Eigentlich waren die Arbeiten schon für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen, wurden aber wegen Bauarbeiten auf der A650 verschoben.

An dem Kreisel, an dem die Landesstraße 527 und die Kreisstraße 2 aufeinandertreffen, soll ein sogenannter Bypass gebaut werden. Das teilt Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität